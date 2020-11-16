Doya Doya Moda 16 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözdesi olan programlardan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde "Komedi Kadın Karakterleri" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 16 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA KATILAN YENİ YARIŞMACI KİM?

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanılan Bahar Candan bu defa Doya Doya Moda evine tarzını yarıştırmak için geliyor. Sıfır beden olan Bahar Candan sırf bu programda yarışmacı olabilmek adına kilo aldığı dedikoduları doğru çıktı. Ekranlara geri dönen Bahar Candan, diğer yarışmacıları ilk günden susturmaya başladı. 44 bedene kadar çıkan hırslı yarışmacı ilerleyen günlerde neler yapacak, sabırsızlıkla beklenirken yarışmaya renk katacağını ifade ediyor. Benim için moda aç olmaktı sözleriyle programa ilk günden damga vurdu.

DOYA DOYA MODA 16 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Komedi Kadın Karakterleri" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 16 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 16 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleyna: 14

Özde: 16

Rümeysa:

Bahar: 12

Ceren: 11

Birben: 20

Sabiha: 20

DOYA DOYA MODA 9 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 16 Kasım Günün Birincisi 2 yarışmacı oldu. 20 puanla Birben ve Sabiha birinciliği paylaştı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez