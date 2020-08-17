Doya Doya Moda 17 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Doya Doya Moda'da 17 Ağustos puan durumu ve günün birincisi belli olacak. Büyük beden yarışmacıların yer aldığı moda programında günün sonunda yarışmacılar ... konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıkacak.
Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışmasında yarışmacılar en iyi kombini yaparak haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da 17 Ağustos puan durumu ne? Birinci kim oldu? 17 Ağustos puan tablosu haberimizde..
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda programında 17 Ağustos Pazartesi günü birinci olan isim puanla oldu.
DOYA DOYA MODA 11 AĞUSTOS PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 17 Ağustos Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nur:
Rümeysa:
Sabiha:
Rabia:
Eda:
İmani:
Birben:
DOYA DOYA MODA FRAGMAN