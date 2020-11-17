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  3. Doya Doya Moda 17 Kasım Salı puan durumu| Günün birincisi kim oldu?|Canlı İzle

Doya Doya Moda 17 Kasım Salı puan durumu| Günün birincisi kim oldu?|Canlı İzle

Ekranların en çok izlenen programı Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yarışmacılar "Altın Günü Şıklığı" konseptiyle yarışacak. Bugün Pendik'te alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 12 Kasım birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 17 Kasım Salı puan durumu| Günün birincisi kim oldu?|Canlı İzle

TV8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde  "Altın Günü Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 17 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA CANLI İZLE

DOYA DOYA MODA 16 KASIM PAZARTESİ İZLE

DOYA DOYA MODA 17 KASIM KONSEPTİ 
Yarışmacılar "Altın Günü Şıklığı"" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 17 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 17 Kasım Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Aleyna: 

Özde: 

Rümeysa:

Bahar: 

Ceren:

Birben:  

Sabiha: 

DOYA DOYA MODA 17 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 17 Kasım Günün Birincisi 19 puanla Özde ve Aleyna oldu.

Doya Doya Moda 12 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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