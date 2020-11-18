Doya Doya Moda 18 Kasım Çarşamba puan durumu| Günün birincisi kim oldu? |Canlı İzle
Ekranların fenomen programı Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yarışmacılar "Altın Günü Şıklığı" konseptiyle yarışacak. Bugün Pendik'te alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 18 Kasım birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'da haftanın dördüncü gününde "Altın Günü Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 18 Kasım puan durumu...
DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM 17 KASIM SALI İZLE
DOYA DOYA MODA 18 KASIM KONSEPTİ
Yarışmacılar "Altın Günü Şıklığı"" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 18 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 18 Kasım Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aleyna:
Özde:
Rümeysa:
Bahar:
Ceren:
Birben:
Sabiha: https:/
DOYA DOYA MODA 18 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 18 Kasım Günün Birincisi oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez