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Doya Doya Moda 2 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Peki Doya Doya Moda 2 Eylül puan durumu nedir?

Doya Doya Moda 2 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 3. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

Doya Doya Moda 2 Eylül Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 2 Eylül Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 

Özde: 

Nur: 

Rümeysa: 

Sabiha: 

Rabia: 

Fulya:

Doya Doya Moda 2 Eylül Günün Birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2 Eylül Günün Birincisi olan yarışmacı puanla oldu.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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