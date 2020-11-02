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Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde Kaban şıklığı konseptiyle yarışacak. Haftanın ilk gününde Kadıköy'de alışveriş yapan yarışmacıların puan durumu haberimizde... Peki Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu nedir?

Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Yarışma programları arasında en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde   "Kaban Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki  Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 29 EKİM KONSEPTİ 
Yarışmacılar "Kaban Şıklığı" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 29 EKİM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 2 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Rabia:4 

Sabiha: 

Birben: 4

Özde: 18

Aleyna: 

Rümeysa: 5

Tuğçe:9 

DOYA DOYA MODA 2 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 29 Ekim Günün Birincisi olan yarışmacı 20 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez

Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?



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