Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Yarışma programları arasında en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde "Kaban Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 2 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 29 EKİM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Kaban Şıklığı" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 29 EKİM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 2 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rabia:4

Sabiha:

Birben: 4

Özde: 18

Aleyna:

Rümeysa: 5

Tuğçe:9

DOYA DOYA MODA 2 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 29 Ekim Günün Birincisi olan yarışmacı 20 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez