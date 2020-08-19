Doya Doya Moda 20 Ağustos günlük puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışmasında yarışmacılar en iyi kombini yaparak haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da 20 Ağustos Perşembe puan durumu ne? Birinci kim oldu? 20 Ağustos Perşembe günlük puan tablosu haberimizde..

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında 20 Ağustos Perşembe günü birinci olan isim 12 puanla Sabiha oldu

DOYA DOYA MODA 20 AĞUSTOS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 20 Ağustos Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nur:

Rümeysa:

Sabiha:

Rabia:

İmani:

Birben:

DOYA DOYA MODA FRAGMAN