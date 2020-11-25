Doya Doya Moda 25 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde "Avangart Karakter" konseptinde yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 25 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 25 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Avangart Karakter" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 25 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 25 Kasım Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleyna:

Özde:

Rabia:

Bahar:

Ceren:

Birben:

Sabiha:

DOYA DOYA MODA 25 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 25 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı...puanla...oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez