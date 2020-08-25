Doya Doya Moda 26 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın 3. gününde yarışmacılar "Gökkuşağından Renk Seç" konseptinde başarılı olabilmek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda 26 Ağustos puan durumu nedir?
Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 2. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.
DOYA DOYA MODA 26 AĞUSTOS KONSEPTİ
Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacılar ''Gökkuşağından Renk Seç" konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.
Doya Doya Moda 26 Ağustos Puan Durumu
Doya Doya Moda programında 26 Ağustos Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Birben:
Özde:
Nur:
Rümeysa:
Sabiha:
Rabia:
İmani:
Doya Doya Moda 26 Ağustos Günün Birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda programında 25 Ağustos Salı günü birinciliği alan yarışmacı puanla oldu.