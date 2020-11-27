Doya Doya Moda 27 Kasım puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?
Fenomen program Doya Doya Moda hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Haftanın finalinde yarışmacılar "Roman Kadını" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini Pendik'te tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda 27 Kasım birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın final gününde "Roman Kadını" konseptinde yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 27 Kasım puan durumu...
DOYA DOYA MODA 27 KASIM KONSEPTİ
Yarışmacılar "Roman Kadını" konseptinde yarıştılar.
DOYA DOYA MODA 27 KASIM PUAN DURUMU
Doya Doya Moda programında 27 Kasım Cuma günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aleyna:
Özde:
Rabia:
Bahar:
Ceren:
Birben:
Sabiha:
DOYA DOYA MODA 27 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 27 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı... puanla...oldu.
DOYA DOYA MODA 27 KASIM | HAFTNIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda 27 Kasım Haftanın Birincisi olan yarışmacı toplam... puanla...oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez