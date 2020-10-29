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Doya Doya Moda 29 Ekim puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda yarışmasında bugün yarışmacılar Blazer Ceket Şıklığı konseptiyle jüri karşısına çıktı. Haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele eden yarışmacıların puan durumu haberimizde... Peki Doya Doya Moda 29 Ekim puan durumu nedir?

Doya Doya Moda 29 Ekim puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Yarışma programları arasında en çok izlenen moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın sonuna yaklaşılıyor. Fenomen yarışmada bugün Blazer Ceket Şıklığı konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki  Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 29 Ekim puan durumu...

DOYA DOYA MODA 29 EKİM KONSEPTİ 

Yarışmacılar Blazer Ceket Şıklığı konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 29 EKİM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 29 Ekim Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Aleyna:
Sabiha:
Rümeysa:
Tuğçe:
Özde:
Rabia:
Birben:

DOYA DOYA MODA 29 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 29 Ekim Günün Birincisi olan yarışmacı puanla oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

  • Gülşah Saraçoğlu
  • Kemal Doğulu
  • Seray Sever
  • Uğurkan Erez

Doya Doya Moda 29 Ekim puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

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