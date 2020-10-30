Doya Doya Moda 30 Ekim'de kim elendi?| Haftanın birincisi kim oldu?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan, moda yarışması Doya Doya Moda'da haftanın son günü. Fenomen yarışmada haftanın son gününde konseptleri seçtikleri jüri üyelerinin tarzlarını canlandırdılar. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever 'in jüri koltuğunda yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 30 Ekim haftanın finali için puan durumu...

DOYA DOYA MODA 30 EKİM KONSEPTİ

Programın 16. haftasında konsept olarak ise seçtikleri jüri üyelerini canlandırdılar.

DOYA DOYA MODA 30 EKİM PUAN DURUMU

Rümeysa: 40

Rabia: 40

Sabiha: 40

Birben: 40

Özde: 40

Aleyna: 40

Tuğçe: 40

DOYA DOYA MODA 29 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 30 Ekim Haftanın Birincisi olan yarışmacı 92 puanla Kemal Doğulu'yu canlandıran Özde Karacan oldu. Bu haftaki birinciliği ile 3'üncü kolyeye sahip oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

16. hafta eleme potasına, Rümeysa, Tuğçe ve Rabia girdi. Rabia Ağca elenecek sanılırken, jürinin sürpriz kararıyla bu hafta kimseyi elemedi.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez