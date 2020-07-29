Süper Lig'de küme düşme kalktı! Yabancı sınırı 1 yıl ertelendi!İstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiOğuz ne demek? Oğuz anlamı nedir?Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramına ilişkin açıklamalar!Transferde sezonun bombası: Kruse, Galatasaray'a mı geliyor?Günlük burç yorumları 30 Temmuz Perşembe 2020Dönerciye giren kadın önce soyundu sonra ''Bana tecavüz ettiniz'' diye bağırdı!Kuaförüm Sensin 30 Temmuz Perşembe puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Sübvansiyon ne demek? Sübvansiyon nedir?La Liga'da koronavirüs krizi!
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Doya Doya Moda 30 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 30 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV 8 ekranlarında büyük bedende modanın nabzını tutan Doya Doya Moda'da 30 Temmuz puan durumu ve günün birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan moda programında 4. günün sonunda jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar arkadaşlarla 'Star Parçanı Seç' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Doya Doya Moda 30 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 4. günün puan durumu belli olacak. 

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 30 TEMMUZ KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacılar 'Star Parçanı Seç' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. 

Doya Doya Moda 30 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 30 Temmuz Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 

Sanaz: 

Nur: 

Rümeysa: 

Sabiha: 

Rabia:

İmani: 

Doya Doya Moda 29 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 29 Temmuz Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 9

Sanaz: 20

Nur: 12

Rümeysa: 19

Sabiha: 11

Rabia:17

İmani: 16 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT