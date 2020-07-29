Doya Doya Moda 30 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 4. günün puan durumu belli olacak.

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 30 TEMMUZ KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacılar 'Star Parçanı Seç' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Doya Doya Moda 30 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 30 Temmuz Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben:

Sanaz:

Nur:

Rümeysa:

Sabiha:

Rabia:

İmani:

Doya Doya Moda 29 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 29 Temmuz Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 9

Sanaz: 20

Nur: 12

Rümeysa: 19

Sabiha: 11

Rabia:17

İmani: 16