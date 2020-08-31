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Doya Doya Moda 31 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Peki Doya Doya Moda 31 Ağustos puan durumu nedir?

Doya Doya Moda'da haftanın 1. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 1. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 31 AĞUSTOS KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da haftanın 1. gününde yarışmacılar ''" konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. 

Doya Doya Moda 27 Ağustos Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 31 Ağustos Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 

Özde: 

Nur: 

Rümeysa: 

Sabiha: 

Rabia: 

 

Doya Doya Moda 31 Ağustos Günün Birincisi kim oldu?

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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