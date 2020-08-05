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Doya Doya Moda 6 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV 8 ekranlarında büyük bedende modanın nabzını tutan Doya Doya Moda'da 5 Ağustos puan durumu ve günün birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan moda programında 4. günün sonunda jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar ... konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Doya Doya Moda 6 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 4. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 6 AĞUSTOS KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da haftanın 4. gününde yarışmacılar '' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Doya Doya Moda 6 Ağustos Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 6 Ağustos Perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 

Sanaz: 

Nur: 

Rümeysa: 

Sabiha: 

Rabia:

Doya Doya Moda 6 Ağustos Günün Birincisi kim oldu?

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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