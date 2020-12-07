Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 7 Aralık Pazartesi günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 7 ARALIK KONSEPTİ

Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 7 ARALIK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 7 Aralık Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleyna:

Özde:

Rabia:

Bahar:

Ceren:

Sabiha:

Birben:

DOYA DOYA MODA 7 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 7 Aralık Günün Birincisi olan yarışmacı toplam.... puanla....oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez