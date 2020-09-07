Mavi balina oyununun final bölümü için 4 genç Hazar Denizi'ne atladıHakkari'nin neyi meşhur? Hakkari'de ne yenir? | Gezilecek yerlerDoya Doya Moda 7 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandıAFAD duyurdu! Muş Korkut'ta deprem12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 7 Eylül HADİ joker kodu nedir?Fahriye Abla şiiri kimin? Fahriye Abla şiiri hikayesi nedir? KPSS'de çıkan sorunun yanıtıUEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları | Hollanda, İtalya, Polonya, Norveç...39 kişinin öldüğü Reina Davası başladıAK Parti 7. Olağan Kongresinde Ahmet Özbahar yeniden ilçe başkanlığına seçildi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda 7 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 7 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Peki Doya Doya Moda 7 Eylül puan durumu nedir?

Doya Doya Moda 7 Eylül puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda puan durumu | Doya Doya Moda'da haftanın 1. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 1. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? 

 

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 1 EYLÜL KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da haftanın 1. gününde yarışmacılar ''" konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. 

Doya Doya Moda 7 Eylül Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 7 Eylül Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 

Özde: 

Nur: 

Rümeysa: 

Sabiha: 

Rabia: 

Doya Doya Moda 7 Eylül Günün Birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 7 Eylül Günün Birincisi olan yarışmacı puanla oldu.

983072

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'dan elenen isim Fulya oldu. Haftanın finalinde en düşük puanı alan isimlerden biri olan Fulya 61 puanla Doya Doya Moda'dan elendi.
 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT