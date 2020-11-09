Doya Doya Moda 9 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözdesi olan programlardan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde "Müstakbel Kayınvalide ile Tanışma" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 9 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 9 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Müstakbel Kayınvalide ile Tanışma" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 9 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 9 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aleyna: 11

Özde: 7

Rümeysa: 16

Funda: 7

Ceren: 5

Birben: 8

Sabiha: 11

DOYA DOYA MODA 9 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 9 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı 16 puanla Rümeysa oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez