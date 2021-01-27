TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Doya Doya Moda kadrosuna bir dönemin popüler damat adayı Adnan Kızıltaş dahil oldu. Vatandaşlara tanıdık gelen Adnan, araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda Adnan Kızıltaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse olur adlı evlilik programından tanınan Adnan Kızıltaş, fenomen yarışma Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde programa dahil oldu. İzleyici tarafından Kızıltaş'ın hayatı araştırma konusu edildi.

Aslen Karslı olan Kızıltaş, 29 yaşında. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan'ın, aynı zamanda kendi adını taşıyan bir erkek giyim markası vardır. Memleketi Kars olsa da yaşamını Megakent İstanbul'da sürdürüyor.