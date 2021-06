Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanan tarzın konuştuğu program Doya Doya Moda All Star'da günün kazananı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabı haberimizde. İşte Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 puan durumu...

A+ A-

Büyük beden yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği moda programı Doya Doya Moda All Star'ın bu bölümünde yarışmacılar "Midi boy elbise şıklığı" konseptiyle kombinlerini oluşturdu. Jüriden en yüksek puanı kimin aldığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabını merak edenler haberimizden bulabilirler. İşte Doya Doya Moda All Star 1 Haziran 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: 19 Betül: 20 Emel: 14 Su: 20 Rabia:12 Özde: 20 Birben: 6 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Doya Doya Moda All Star'ın 1 Haziran Salı gününün birincisi jüriden tam puan alan Özde, Su, Betül oldu. YARININ KONSEPTİ Doya Doya Moda'da yarınki konsept "kumaş pantolon şıklığı" olacak. doya doya moda all startv8