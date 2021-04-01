Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın dördüncü gününde yeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalışacak. Jüri koltuğunda Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 puan durumu| Günün birincisi

DOYA DOYA MODA 1 NİSAN PERŞEMBE KONSEPTİ

Doya Doya Moda All Star, 1 Nisan Perşembe günü yarışmacılar en şık olabilmek için yeni konseptleriyle yarışacaklar. Konsept açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz..

DOYA DOYA MODA 1 NİSAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

İşte Doya Doya Moda All Star programında 31 Mart Çarşamba günü puan tablosu:

Su Baher :

Emel Başkan :

Özde Karacan :

Ferdanur Başaran:

Birben Coşkun:

Rümeyse Buyuran:

Betül Böçkün:

DOYA DOYA MODA 1 NİSAN PERŞEMBE BİRİNCİSİ

Puanlama yapıldıktan hemen sonra haberimizden birinciyi öğrenebilirsiniz...

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Umut Eker

Seray Sever

Uğurkan Erez