Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finaline bir gün kala jüriden en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 puan durumu...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programları arasında olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinden bir gün önce yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Peki Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 1 Temmuz 2021 puan durumu
DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU
Ferdanur: 14
Emel: 17
Su: 16
Rabia: 14
Özde: 16
Birben: 18
Gamze: 9
GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Jüriden toplamda 18 puanı alan Birben günün birincisi oldu.
GÜNÜN KONSEPTİ
Yarışmacılar bugün "Omuzlarım güzeldir" konseptiyle omuzları açık kıyafetler seçerek jüri karşısına geçti.
YARININ KONSEPTİ
Yarın yarışmacılar "Doya Doya Moda Şampiyonu olarak röportaj vermeye gidiyorlar" konseptiyle yarışacaklar. Yarın birinci olan kişi son kez kolye alacak
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