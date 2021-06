Doya Doya Moda All Star 11 Haziran 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? TV8 kanalının fenomen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 11 Haziran 2021 puan durumu...

Haftanın finalinde yarışmacılar arasında en yüksek puanı almayı başaranın kim olduğu merakla aratılıyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 11 Haziran 2021 puan durumu DOYA DOYA MODA ALL STAR 11 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: Betül: Emel: Su: Rabia: Özde: Birben: HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Henüz puanlama yapılmadı... KİM ELENDİ? Henüz elenen belli değil... GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar bugün "Beklediğim teklif nihayet geliyor" konseptiyle birbirleriyle yarıştı. doya doya moda all startv8puan durumu