Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden yarışmacıların en şık olmak için birbirleriyle yarıştığı yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 puan durumu...

İzleyici ekran karşısına kilitleyen moda yarışması Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar "Gecenin Yıldızı Sensin" konseptiyle en güzel kombini yapmak için birbirleriyle yarıştılar. Günün sonunda en şık olan ve jüri üyelerinden en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 12 Mayıs 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA 12 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU Ferdanur: 19 Betül: 8 Emel: 9 Su: 17 Yaren: 10 Özde: 14 Birben: 19 DOYA DOYA MODA ALL STAR 12 MAYIS BİRİNCİSİ Jüri üyelerinden 19'ar puan alarak Ferdanur ve Birben günün birincileri oldular. YARININ KONSEPTİ Bayramın ilk günü yayınlanacak olan programda yarının konsepti "Bayramlaşmaya gidiyorum" oldu. Yarın yarışmacılar bayrama özel kombinler yapabilmek için Ümraniye'de alışveriş yapacaklar. DÜN NE OLDU? "Jean ile Pul Payet'i Kombinliyorum" konseptiyle en güzel kombini yaparak jüriden 19 puan alan Ferdanur günün birincisi seçildi. doya doya moda all startv8