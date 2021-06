Doya Doya Moda All Star 14 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? Tv8'in fenomen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 14 Haziran 2021 puan durumu...

A+ A-

Ekranların en sevilen yarışma programları arasında yer alan Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı kimin aldığı merakla araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden bulabilir. İşte Doya Doya Moda All Star 14 Haziran 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA ALL STAR 14 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: Betül: Emel: Su: Rabia: Özde: Birben: GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Henüz birinci belli değil... GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar bugün "Parlak Ton Şıklığı" konseptiyle yarıştılar. doya doya moda all star