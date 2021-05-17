Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen moda programı Doya Doya Moda All Star'da yarışmacıların en şık olma mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Haftanın ilk gününde yarışmacılar "Kermese gidiyorum" konseptine uygun tercih ettikleri kıyafetlerle jüri üyelerinin karşısına geçiyor. Yarışmacılardan hangisinin en yüksek puanı aldığı ve birinci olmaya hak kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs 2021 puan durumu

DOYA DOYA MODA 17 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU

Ferdanur: 14

Betül: 10

Emel: 10

Su: 17

Özde: 20

Birben: 17

Rabia: 18

DOYA DOYA MODA ALL STAR 11 MAYIS BİRİNCİSİ

Haftanın ilk gününde jüriden toplamda 20 puan alan Özde en güzel kombini yaparak birinci oldu.

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün "Kermese gidiyorum" konseptine uygun seçtikleri en şık kıyafetlerle jüri karşısına geçti.

YARININ KONSEPTİ

Yarın yarışmacılar "Kendi Stilini Göster" konseptiyle tarzlarına en uygun kombini yaparak jürinin karşısına geçecek.

CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI?

Doya Doya Moda All Star'da geçtiğimiz haftanın birincisi Ferdanur olurken yarışmaya veda eden isimse Yaren oldu.