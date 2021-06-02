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  3. Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda All Star yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde yarışmacılar arasında en yüksek puanı alanın kim olduğu merakla araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Birbirinden iddialı yarışmacıların en şık olabilmek için birbirleriyle yarıştığı program Doya Doya Moda All Star'ın bugünkü konsepti kumaş pantolon şıklığıydı. Haftanın ortasında yarışmacılardan hangisinin jüriden daha yüksek puan aldığı merakla araştırılmaya başlandı. Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 2 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Rabia:

Özde: 

Birben:

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün birincisi henüz belirlenmemiştir. Haberimiz güncellenecektir...

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