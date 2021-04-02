Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?
Ekranların sevilen yarışma programı "Doya Doya Moda All Star" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın son gününde yarışmacılar yeni konseptleriyle yarışacak. Alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda All Star 2 Nisan haftanın kazananı kim oldu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın dördüncü gününde yeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalışacak. Jüri koltuğunda Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 2 Nisan 2021 puan durumu| Haftanın birincisi
DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 NİSAN CUMA KONSEPTİ
Doya Doya Moda All Star, 2 Nisan Cuma günü yarışmacıların hangi konseptle yarışacakları henüz belli değil. Konsept belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 NİSAN CUMA PUAN DURUMU
İşte Doya Doya Moda All Star programında 2 Nisan Cuma günü puan tablosu:
Su Baher :
Emel Başkan :
Özde Karacan :
Ferdanur Başaran:
Birben Coşkun:
Rümeyse Buyuran:
Betül Böçkün:
DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 NİSAN CUMA BİRİNCİSİ
Puanlama yapılır yapılmaz haftanın birincisini haberimizden öğrenebilirsiniz...
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Umut Eker
Seray Sever
Uğurkan Erez