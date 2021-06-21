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Doya Doya Moda All Star 21 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranında hafta içi her gün büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden ulaşabilir. İşte Doya Doya Moda All Star 21 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 21 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Yarışmacıların tarzlarını konuşturduğu moda programı Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk gününde "Gömlek Elbise Şıklığı" konseptiyle yarışan yarışmacılardan en güzel kombini yaparak jüriden en yüksek puanı alanın kim olduğu merak konusu oldu. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 21 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 17 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Emel: 

Su: 

Rabia:

Özde: 

Birben: 

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz günün birincisi belli olmadı...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün "Gömlek Elbise Şıklığı" konseptine uygun seçtikleri kıyafetlerle jüri karşısına geçti.

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