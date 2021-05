Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. İzleyenler tarafından Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 puan durumu merakla araştırılıyor. Haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun cevabı haberimizde...

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker'in jüri üyeliğini yaptığı moda programı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finaline gelindi. "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiyle kombinler hazırlayan yarışmacılardan en yüksek puanı kimin aldığı merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI Ferdanur Betül Emel Su Özde Birben Rabia DOYA DOYA MODA ALL STAR 21 MAYIS HAFTANIN BİRİNCİSİ Özde haftanın birincisi olarak 9 hafta sonra kolyenin sahibi oldu. doya doya moda all startv8