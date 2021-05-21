Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker'in jüri üyeliğini yaptığı moda programı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finaline gelindi. "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiyle kombinler hazırlayan yarışmacılardan en yüksek puanı kimin aldığı merak ediliyor. Haftanın birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Ferdanur

Betül

Emel

Su

Özde

Birben

Rabia

DOYA DOYA MODA ALL STAR 21 MAYIS HAFTANIN BİRİNCİSİ

Özde haftanın birincisi olarak 9 hafta sonra kolyenin sahibi oldu.