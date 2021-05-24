Suna isminin anlamı nedir, Suna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ezet isminin anlamı nedir, Ezet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralıGündeme bomba gibi düştü: İlayda Alişan'ın rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? | Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?Şazi isminin anlamı nedir, Şazi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Öneş isminin anlamı nedir, Öneş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dizi aşkı gerçek mi oldu? İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü sevgili mi?Eşit isminin anlamı nedir, Eşit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Pazartesi puan durumu |24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda All Star 24 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 24 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 7 büyük bedene sahip yarışmacının modalarını konuşturduğu Doya Doya Moda All Star 24 Mayıs 2021 puan durumu araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star 24 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar Gündüz Sokak Şıklığı konseptiyle kombin ayarlayarak jüri karşısına geçti. Peki jüriden en yüksek puanı alarak günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 24 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA 24 MAYIS 2021 PUANLAR TABLOSU

Ferdanur: 

Betül:

Emel: 

Su: 

Özde: 

Birben:

Rabia:

DOYA DOYA MODA ALL STAR 24 MAYIS BİRİNCİSİ

Henüz günün birincisi belli olmadı...

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT