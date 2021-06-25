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Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali heyecanı yaşandı. İzleyiciler toplamda en yüksek puan alan yarışmacıyı merak ediyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda All Star haftanın finaliyle seyirci karşısına çıktı. Yarışmada en yüksek puanı alanın kim olduğu merakla araştırılıyor. Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 25 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 38

Emel: 29

Su: 32

Rabia: 19

Özde: 39

Birben: 29

Gamze: 31

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Toplamda 38 puan alan Ferdanur haftanın birincisi olarak kolyenin sahibi oldu...

Doya Doya Moda All Star 25 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

KİM ELENDİ?

Bu hafta elenme gerçekleşmedi.

GÜNÜN KONSEPTİ

"En yakın arkadaşımın kır düğününe gidiyorum" konseptine uygun giyinen yarışmacılar en yüksek puanı almak için jüri karşısına geçti.

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