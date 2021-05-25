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Doya Doya Moda All Star 25 Mayıs 2021 Salı puan tablosu |Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi kim olduğu merak ediliyor. ”İş toplantısına gidiyorum" konseptiyle jüri karşısına geçen yarışmacılardan en yüksek puanı alarak günün birincisi kim oldu? işte Doya Doya Moda All Star 25 Mayıs 2021 Salı puan tablosu

Doya Doya Moda All Star 25 Mayıs 2021 Salı puan tablosu |Günün birincisi kim oldu?

Birbirinden iddialı yarışmacıların hafta içi her gün konsepte uygun en güzel kombini yapmaya çalıştığı moda programı Doya Doya Moda All Star 25 Mayıs 2021 Salı puan tablosu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 25 MAYIS 2021 SALI PUAN TABLOSU

Ferdanur: 

Betül:

Emel: 

Su: 

Özde: 

Birben:

Rabia:

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz puanlama yapılmadı...

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