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  3. Doya Doya Moda All Star 26 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 26 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

7 büyük bedene sahip yarışmacının en şık olabilmek için birbirleriyle yarıştığı moda programı Doya Doya Moda All Star'da bugün Piknik Şıklığı konseptiyle yarıştılar. Jüriden en yüksek puanı alarak günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 26 Mayıs 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 26 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8'de hafta içi her gün ekrana gelen moda programı Doya Doya Moda'nın puan tablosu merak ediliyor. Yarışmacılar bugün Piknik Şıklığı konseptine uygun seçtikleri kombinlerle jüri karşısına geçti. Peki jüriden en yüksek puanı alarak günün birincisi kim oldu? Sizler için haberimizde bu sorunun cevabına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 26 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 26 MAYIS 2021 PUAN TABLOSU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Özde:

Birben: 

Rabia: 

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz puanlama yapılmadı...

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