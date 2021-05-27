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  3. Doya Doya Moda All Star 27 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 27 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star 27 Mayıs 2021 puan durumu araştırılıyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Doya Doya Moda All Star 27 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star yarışmasının bu bölümünde yarışmacılar 'İlkbahar/ Yaz Moda Haftasında After Partiye Katılıyorlar' konseptiyle yarıştı. En güzel kombini yaparak jüriden yüksek puan alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? Sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 27 Mayıs 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 26 MAYIS 2021 PUAN TABLOSU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Özde: 

Birben: 

Rabia: 

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

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