Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. Biz de haberimizde Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumu...

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