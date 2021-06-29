Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan program Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacı merak ediliyor. Biz de haberimizde Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumu...
Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star tüm hızıyla devam ediyor. Günün birincisi kim oldu? sorusu merakla aratılıyor. Bizler de bu sorunun yanıtı için haberimizde Doya Doya Moda All Star 29 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...
DOYA DOYA MODA ALL STAR 29 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU
Ferdanur:
Emel:
Su:
Rabia:
Özde:
Birben:
Gamze:
GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz puanlama yapılmadı...
GÜNÜN KONSEPTİ
Bugün yarışmacılar, "Teknede partiye katılıyor" konseptiyle yarıştı.
Doya Doya Moda All Star 28 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
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