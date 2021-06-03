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  3. Doya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan moda programı Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Sandalet ile şık bir kombin" konseptiyle birbiriyle yarıştı. Peki Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Birbirinden iddialı yarışmacıların her gün en şık kombinlerle jürinin karşısına geçerek en yüksek puanı almak için yarıştığı moda programı Doya Doya Moda All Star'da kimin birinci olduğu merak ediliyor.  "Sandalet ile şık bir kombin" konseptine uygun seçtikleri kıyafetlerle jüri karşısına geçen yarışmacıların kaç puan aldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için haberimizde Doya Doya Moda All Star 3 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik....

DOYA DOYA MODA ALL STAR 3 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Rabia:

Özde: 

Birben:

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz puanlama yapılmadığı için birinci belli olmadı. Haberimiz gelen puanlara göre güncellenecektir...

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