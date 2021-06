Doya Doya Moda All Star 30 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da haftanın finaline doğru yavaş yavaş ilerlerken günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 30 Haziran 2021 puan durumu...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda All Star'da günün birincisinin kim olduğu merakla aratılıyor. Jüriden en yüksek puanı alan ve günün birincisi olmayı başaran yarışmacı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 30 Haziran 2021 puan durumu DOYA DOYA MODA ALL STAR 29 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: Emel: Su: Rabia: Özde: Birben: Gamze: GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Henüz birinci belli olmadı... GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar "Star parçanı sen seç" konseptiyle yarıştı. doya doya modadoya doya moda all startv8tv8 yayın akışı