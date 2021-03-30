TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 30 MART SALI KONSEPTİ

Doya Doya Moda All Star, 30 Mart Salı günü konsepti henüz belli değil. Program esnasında konsepte haberimizde yer verilecektir...

DOYA DOYA MODA 30 MART SALI PUAN DURUMU

Doya Doya Moda All Star programında 30 Mart Salı günü puan tablosu henüz açıklanmadı. Yayın bitiminde jürilerin puanlaması haberimize eklenecektir...

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Umut Eker

Seray Sever

Uğurkan Erez