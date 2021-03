Doya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? Popüler program "Doya Doya Moda All Star" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar "Dergi Kapağı" konseptiyle yarışacak. Bugün alışverişlerini Pendik'te tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda All Star 30 Mart Salı gününün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 30 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu? DOYA DOYA MODA 30 MART SALI KONSEPTİ Doya Doya Moda All Star, 30 Mart Salı günü konsepti henüz belli değil. Program esnasında konsepte haberimizde yer verilecektir... DOYA DOYA MODA 30 MART SALI PUAN DURUMU Doya Doya Moda All Star programında 30 Mart Salı günü puan tablosu henüz açıklanmadı. Yayın bitiminde jürilerin puanlaması haberimize eklenecektir... Özde Karacan Su Baher Emel Başkan Ferdanur Başaran Birben Coşkun Rümeyse Buyuran Betül Böçkün DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM? Gülşah Saraçoğlu

Umut Eker

Seray Sever

