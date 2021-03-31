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  3. Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen programı "Doya Doya Moda All Star" hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın üçüncü gününde yarışmacılar yeni konseptleriyle yarışacak. Bugün alışverişlerini tamamlayan yarışmacıların puan durumu nedir? Peki, Doya Doya Moda All Star 31 Mart Çarşamba gününün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının vazgeçilmez programlarından olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın üçüncü gününde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi

DOYA DOYA MODA 31 MART ÇARŞAMBA KONSEPTİ 

Doya Doya Moda All Star, 31 Mart Çarşamba günü yarışmacıların hangi konseptle yarışacakları henüz belli değil. Konsept belirlendiği an sayfamızdan görebilirsiniz... 

DOYA DOYA MODA 31 MART ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

İşte Doya Doya Moda All Star programında 31 Mart Çarşamba günü puan tablosu 

Su Baher : 

Emel Başkan : 

Ferdanur Başaran: 

Birben Coşkun: 

Rümeyse Buyuran: 

Betül Böçkün: 

Doya Doya Moda All Star 31 Mart 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu
Umut Eker
Seray Sever
Uğurkan Erez

 

 

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