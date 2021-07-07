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Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Kim elendi?

Finale günler kala Doya Doya Moda All Star'da kimin birinci olduğu ve kimin ya da kimlerin elendiği merak konusu oldu. Biz de haberimizde günün birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da finale günler kaldı. Haftanın üçüncü gününde kimin birinci seçildiği ve kimin yarışmaya veda ettiği merak ediliyor. Peki  Günün birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 7 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Emel: 

Su: 

Rabia: 

Özde:

Birben: 

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

KİM ELENDİ?

Elenen isim belli değildir...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar "jürimi şaşırtıyorum" konseptiyle yarıştı.

{TITLE_STRIP}Doya Doya Moda All Star 6 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

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