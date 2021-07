Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Kim elendi? Büyük güne sadece bir gün kala Doya Doya Moda All Star'da kimin birinci olup kimin elendiği oldukça fazla merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? Kim elendi? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star'da sezon boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan finale sadece bir gün kala kimin elendiği merak konusu oldu. Peki günün birincisi kim oldu? Kim elendi? İşte Doya Doya Moda All Star 8 Temmuz 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA ALL STAR 8 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: Emel: Su: Rabia: Özde: Birben: GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Kimin birinci olduğu henüz belli değil, haberimiz güncellenecektir... KİM ELENDİ? Henüz elenen isim belli değil... GÜNÜN KONSEPTİ Doya Doya Moda All Star'da finalden bir gün önce yarışmacılar "Benim modam" konseptiyle yarıştılar. Doya Doya Moda All Star 7 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Kim elendi? doya doya moda all stardoya doya modatv8