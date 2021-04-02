Doya Doya Moda All Star canlı izle 2 Nisan Cuma | TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında yayınlanan ve merakla takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da 1 Nisan Perşembe günü "Star Parça Trikom" konsepti ile gününün birincisi 20 puan ile Özge Karacan oldu. Peki fenomen programda 2 Nisan Cuma günü birincisi kim olacak? Doya Doya Moda All Star'ı canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli...

TV8 ekranlarında yayınlanan izleyiciyi ekran başına kilitleyen efsane program Doya Doya Moda'da bugün neler olacak? Canlı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz...