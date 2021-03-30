Oğan isminin anlamı nedir, Oğan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu hayatını kaybettiKaya Akarsu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Anil isminin anlamı nedir, Anil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir?ATA AÖF sınavları saat kaçta 2021? AÖF sınavı saat kaçta bitiyor 2021?Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında, nereli?Edirne'de 1 köy karantinaya alındı, 3 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!O görüntüler karşısında ev sahibi ne yapacağını bilemedi!Necmettin Nursaçan'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Doya Doya Moda All Star canlı izle 30 Mart Salı | TV8 canlı izle Youtube

Doya Doya Moda All Star canlı izle 30 Mart Salı | TV8 canlı izle Youtube

TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda All Star" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Umut Eker, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 30 Mart Salı programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...

Doya Doya Moda All Star canlı izle 30 Mart Salı | TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 29 Mart Salı tarihli son bölümünde yarışmacılar "Pikniğe gidiyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 29 Mart Salı gününün birincisi ise 19 puanla Birben oldu. Peki 30 Mart Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her  gün 13.15'de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı  haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 29 MART PAZARTESİ FULL İZLEME LİNKİ | YOUTUBE

DOYA DOYA MODA ALL STAR 30 MART ÇARŞAMBA TV8 CANLI İZLE

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT