Doya Doya Moda All Star canlı izle 30 Mart Salı | TV8 canlı izle Youtube
TV8'in fenomen moda programı "Doya Doya Moda All Star" 7 yarışmacı her gün farklı konsept ile yarışmaya devam ediyor. Programın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Umut Eker, Uğurkan Erez ve Seray Sever yer alıyor. 30 Mart Salı programı izlemek için canlı yayın linkleri haberimizin detayında...
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 29 Mart Salı tarihli son bölümünde yarışmacılar "Pikniğe gidiyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 29 Mart Salı gününün birincisi ise 19 puanla Birben oldu. Peki 30 Mart Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.
TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 13.15'de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 29 MART PAZARTESİ FULL İZLEME LİNKİ | YOUTUBE