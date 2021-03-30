Doya Doya Moda All Star canlı izle 30 Mart Salı | TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 29 Mart Salı tarihli son bölümünde yarışmacılar "Pikniğe gidiyorlar" konseptinde yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 29 Mart Salı gününün birincisi ise 19 puanla Birben oldu. Peki 30 Mart Salı günün birincisi kim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 13.15'de izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 29 MART PAZARTESİ FULL İZLEME LİNKİ | YOUTUBE

DOYA DOYA MODA ALL STAR 30 MART ÇARŞAMBA TV8 CANLI İZLE