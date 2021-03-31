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Doya Doya Moda All Star canlı izle 31 Mart Çarşamba | TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında yayınlanan geniş bir izleyici kitlesine sahip yarışma programı "Doya Doya Moda All Star" hız kesmeden devam ediyor. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Umut Eker, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in bulunduğu yarışma programını haberimizde yer alan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Doya Doya Moda All Star canlı izle 31 Mart Çarşamba | TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen yarışma programı Doya Doya Moda'da 30 Mart Salı günü, kilolu bedene sahip 7 kadın yarışmacı “Destekledikleri Bir Sosyal Sorumluluk Projesine Katılıyorlar” konseptinde yarıştılar. 30 Mart Salı gününün birincisi 20 puan ile Su oldu. Peki 31 Mart Çarşamba günün birincisi hangi isim olacak? Tüm detayları canlı canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

Doya Doya Moda All Star canlı izle 31 Mart Çarşamba TV8 canlı izle Youtube

TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 13.15'te seyirciyle buluşan fenomen programda bu hafta neler olacak? DOYA DOYA MODA programını canlı izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

DOYA DOYA MODA 31 MART ÇARŞAMBA CANLI İZLEME LİNKİ TV8

DOYA DOYA MODA 30 MART SALI FULL İZLEME LİNKİ YOUTUBE

 

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