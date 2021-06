Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman? Eski sezonda yarışan yarışmacıların kıyasıya mücadelelerini sürdürdüğü Doya Doya Moda All Star'da final heyecanına az bir süre kaldığı biliniyor. Peki izleyiciyi TV8 ekranına kilitleyen yarışma programı Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman? İşte detaylar...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyici karşısına geçen, 7 büyük bedene sahip yarışmacının en şık olup jüriden yüksek puan almak için kıyasıya mücadele ettiği yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da yavaş yavaş sona yaklaşıldığı biliniyor. İzleyiciler merakla yarışmanın finalinin ne zaman olacağını araştırıyor. Biz de haberimizde Doya Doya Moda All Star ne zaman bitecek, final yapacak? Doya Doya Moda All Star final ne zaman? sorularının yanıtına yer verdik... DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BİTECEK, FİNAL YAPACAK? DOYA DOYA MODA ALL STAR FİNAL NE ZAMAN? Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star'da finalin son 3 yarışmacı kaldığı zaman olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz sezonda yarışıp boy gösteren yarışmacıların yer aldığı yarışmada kıyasıya mücadele devam ediyor. Her gün en şık kombinleriyle jüri karşısına geçen yarışmacılar puan toplayarak haftanın birincisi olmak için ter döküyor. Doya Doya Moda All Star'ın finalinin jüri üyelerinin sözlerine göre 2 hafta sonra yani 9 Temmuz Cuma günü gerçekleşeceği biliniyor. Bir sezon boyunca ekran karşısına çıkan yarışmacılardan büyük finalde kimin kazanacağı merak ediliyor... DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI Ferdanur Emel Su Rabia Özde: Birben Gamze JÜRİ ÜYELERİ Umut Eker Seray Sever Uğurkan Erez Gülşah Saraçoğlu doya doya moda all startv8final