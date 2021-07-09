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  3. Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

TV8 ekranlarında sezon boyunca hafta içi her gün yayınlanan, yarışmacıların tarzlarını konuşturduğu moda programı Doya Doya Moda All Star'da sona gelindi. İzleyiciler şampiyonun kim olduğunu merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da büyük güne gelindi. Bu zamana kadar büyük mücadelede bulunan ve en yüksek puanı almak için kıyasıya yarışan yarışmacılardan hangisinin şampiyon olduğu merak ediliyor. Yarışmacıların her biri seyirciler tarafından ayrı ayrı sevildi. Hepsinin oldukça fazla destekleyeni var. Finale kalan 4 yarışmacıdan hangisinin şampiyon olup  büyük ödülü kazandığını merak edenler için haberimizde Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte  Doya Doya Moda All Star şampiyonu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR FİNALİSTLERİ

BİRBEN

RABİA

FERDANUR

ÖZDE KARACAN

DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ferdanur Başaran ve Özde Karacan finalist olduğu yarışmada henüz şampiyon belli olmadı. Jüri kararı açıklar açıklamaz haberimiz güncellenecektir

BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Henüz şampiyon belli olmadığı için büyük ödülü kimin kazandığı belli değildir.

BÜYÜK ÖDÜL NE?

Doya Doya Moda All Star finalistlerinden biri Doya Doya Moda All Star sezonunun şampiyonu olacak. Şampiyon olan yarışmacıya 50 bin TL’lik büyük ödül verilecek.

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