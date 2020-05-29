Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 29 Mayıs Cuma 2020
TV8'in yarışması olan Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda ise yarışmacılar elenmemek için elinden geleni yapıyor.. Peki Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda da kim kazandı?
Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda programında bu hafta kim elendi? İşte haftanın kazanan ve elenen isimleri..
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
82 puanla Sündüz kolyeyi kazanan isim oldu. Hanzade 1 puanla birinciliği kaybetti. Potadan kurtulan ilk isim Melika oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Kemal Doğulu, büyük finale doğru kimseyi elemeyeceklerini, şaka yaptıklarını söyledi. Yani Doya Doya Moda'da bu haftaya özel eleme olmadı.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
- Gülşah Saraçoğlu
- Kemal Doğulu
- Seray Sever
- Uğurkan Erez
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