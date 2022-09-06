Doya Doya Moda Çağla kimdir? Çağla Bektaş nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Doya Doya Moda programına bu hafta dahil olan isim Çağla izleyicinin dikkatini çekti. Kim olduğu merak edilen yarışmacı hakkında haberimizde bilgi verdik. Peki Doya Doya Moda Çağla kimdir? Çağla Bektaş nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Emine Özfalcı
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Doya Doya Moda Çağla kimdir? Çağla Bektaş nereli, kaç yaşında? Evli mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı yarışma, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yarışmayı severek takip edenler Çağla Bektaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Biz de bu nedenle haberimizde 'Doya Doya Moda Çağla kimdir? Çağla Bektaş nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA ÇAĞLA KİMDİR?, ÇAĞLA BEKTAŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Doya Doya Moda'ya İstanbul'dan katılan 27 yaşındaki Çağla Bektaş tarzını göstermek ve dengeleri değiştirmek için programa katıldığını ifade ediyor. Yeni yarışmacı, modellik yaptığını belirtti.

Doya Doya Moda Çağla, ilk hafta kolyeyi almak istediğini ifade etti.

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