Doya Doya Moda CANLI İZLE 10 Aralık Perşembe| TV8 CANLI İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, sevilen büyük beden moda programı Doya Doya Moda'nın 9 Aralık 2020 tarihli son bölümünde yarışmacılar "Star Parçanı Göster" konsepti ile yarıştılar. Alışverişlerini ise Kadıköy'de tamamladılar. 9 Aralık Çarşamba gününün birincisi olan yarışmacı 20 puanla Sabiha oldu. Bahar Candan yarışmaya yine damga vurdu. Kurallara uymadığı için ceza olarak parası kesilen Candan star parça olarak gelinlikle çıktı. Bunun üstüne kolaycılık olarak gören jüri üyeleri tepki gösterdi. Peki haftanın dördüncü gününün konsepti ne olacak, yarışmacılar nerede yarışacaklar? Canlı canlı izlemek için detaylar haberimizde...

TV8 Ekranlarında hafta içi her gün 14.15'te izleyicisi ile buluşan yarışmada bugün neler olacak? DOYA DOYA MODA'yı haftanın ikinci gününde canlı yayında izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.